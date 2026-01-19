إعلان

الأرصاد: برودة شديدة ليلًا.. وتحسن تدريجي في هذا الموعد

كتب : حسن مرسي

10:11 م 19/01/2026

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الأيام المقبلة ستشهد تباينًا واضحًا في درجات الحرارة بين النهار والليل، مشيرةً إلى أن العظمى على القاهرة الكبرى غدًا ستكون حول 18 درجة مئوية، بينما تسود برودة شديدة ليلًا.

وقالت غانم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض ببرنامج "حديث القاهرة" على قناة "القاهرة والناس"، إن الصقيع يتكون على المرتفعات في شمال وجنوب سيناء خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، وأضافت أن هذا الانخفاض الكبير يجعل الأجواء شديدة البرودة في تلك المناطق.

تابعت أن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي بدءًا من يوم الأربعاء، لتكون العظمى حول 22 درجة مئوية وأعلى من المعدلات الطبيعية، مؤكدةً أن حدة البرودة الليلية ستقل تدريجيًا من الأربعاء وحتى بداية الأسبوع المقبل.

وأشارت إلى وجود فرص لسقوط أمطار خفيفة يومي الثلاثاء والأربعاء، وتزداد شدتها لتصبح خفيفة إلى متوسطة يومي الخميس والجمعة على بعض المناطق، لافتةً إلى أن نشاط الرياح في نهاية الأسبوع سيزيد من الإحساس بالبرودة.

وحذرت غانم من الشبورة المائية التي لن تؤثر كثيرًا على الرؤية، وناصحةً بعدم تخفيف الملابس وارتداء الشتوية الثقيلة مع استخدام الكمامات أثناء الرياح.

