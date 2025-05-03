محمد عبده يحيي حفلا بدار الأوبرا المصرية بعد غياب 3 سنوات.. 15 صورة

كتب- محمد شاكر:

استضافت دار الأوبرا برئاسة الدكتور علاء عبد السلام، على مسرحها الكبير حفل "ليلة طلال" لفنان العرب محمد عبده والذى يأتى بعد غياب عن القاهرة استمر ثلاث سنوات وقاده كل من المايسترو أمير عبد المجيد، والمايسترو وليد فايد وشارك به المطربة المصرية الشابة سهيلة بهجت، والتي تعد صوت مصري أصيل، لتشارك الغناء مع المطربة التونسية يسرا محنوش مع مجموعة من امهر العازفين وضم 13 عملا غنائيا تم تسجيل الجديد منها خصيصًا لهذه المناسبة التى شهدها كوكبة من الشخصيات العامة وسفراء الدول العربية.

ومن جانبه ثمن الدكتور علاء عبد السلام رئيس دار الأوبرا المصرية، الدعم الكبير الذي يقدمه الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة لكل فكرة تؤكد مكانة مصر كمنارة للفنون في العالم العربي، كما أشاد بدور شركة تذكرتى لدعم كافة عروض الأوبرا إلى جانب الأحداث البارزة ومنها الحفل المقبل للنجمة أنغام.

وأشاد بالعلاقة التي تجمع فنان العرب محمد عبده بمصر وأنها ممتدة منذ عقود، حيث سبق أن عمل فنان العرب مع الفرقة الماسية بقيادة الموسيقار الكبير أحمد فؤاد حسن، مشيرا إلى أن مصر حاضنة للفن العربي، ومؤكدا أن دار الأوبرا المصرية أحد أهم قلاع الفن الجاد.

وتابع: إن الحفل يمثل منظومة إبداعية عربية جمعت ألحان الموسيقار طلال وصوت فنان العرب محمد عبده، فى الأوبرا وسط مشاركة مصرية تونسية مميزة، مضيفا أنه يعد احتفاء بموهبة عظيمة ومهمة في تاريخ التلحين العربي وتكريما لمسيرة الموسيقار طلال، التى تمتد لأكثر من 45 عامًا، تعاون خلالها مع كبار النجوم في العالم العربي.

ولفت إلى أن الاستعدادت بدأت منذ يوم 19 أبريل، لتشمل تركيب الديكورات وتجهيزات الصوت والإضاءة، إلى جانب التنسيق مع الفرق الموسيقية، مرورًا بالبروفات وغيرها.