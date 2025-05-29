كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال السفير طلال مشلح، رئيس الاتحاد العربي للفنادق والسياحة، إن مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة الطبيعية للعمل العربي المشترك والمرتكز الأساسي لكل مشروع نهضوي يسعى إلى تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين جميع الشعوب العربية.

وأضاف خلال كلمته أمام الاجتماع الدوري الـ61 للاتحادات العربية النوعية المتخصصة الذي عُقد بالقاهرة، أن دعم مصر واجب عربي ووطني، مشيرًا إلى أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يُقدم الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المستمر لمسيرة العمل العربي المشترك ودعم مجلس الوحدة الاقتصادية العربية.

وأشار إلى أن الاتحاد العربي للفنادق والسياحة يحمل على عاتقه إرساء دعائم دبلوماسية اقتصادية وتنموية تعمل على بناء جسور الشراكة بين جميع الاتحادات العربية، وتفتح آفاق جديدة للتعاون الاستثماري، حيث يسعى الاتحاد إلى إطلاق مبادرات مشتركة في كافة المجالات لتحقيق التنمية المستدامة.

وطالب السفير طلال مشلح بتنفيذ استراتيجية عربية لدعم قطاع السياحة العربية وتشكيل لجان متابعة لنشر ثقافة السياحة بين الدول العربية.

وكلف مجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، الاتحاد العربي للفنادق والسياحة برئاسة السفير طلال مشلح بترأس الاتحادات النوعية العاملة في نطاقه، على أن يكون السفير تاج وسلاتي نائبا لرئيس الاتحادات النوعية، فضلًا عن تقلد السفير ياسر البخشوان منصب نائب رئيس الاتحادات العربية النوعية.