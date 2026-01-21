إعلان

رواتب تصل لـ320 دينارًا.. بدء اختبارات فرص عمل بالأردن

كتب : محمد أبو بكر

12:24 م 21/01/2026

وزارة العمل

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت وزارة العمل، عن بدء اختبارات العمال المتقدمين للفرص التي سبق الإعلان عنها للعمل بالمملكة الأردنية الهاشمية في مهنة عامل منشار حجر، وذلك في إطار جهود الوزارة وتنفيذ توجيهات محمد جبران، وزير العمل، بفتح أسواق عمل خارجية أمام الكوادر المصرية وتنظيم تشغيل العمالة بالخارج بالتنسيق مع الدول الشقيقة.

وأوضحت الوزارة، بحسب بيانها، الأربعاء، أن هذه الفرص تأتي من خلال مكتب التمثيل العمالي بالأردن، برئاسة محمود فهمي عطا، الملحق العمالي، للعمل لدى الشركة الوطنية لصناعة الطوب والحجر، مع اشتراط توافر خبرة لدى المتقدمين في مجال الرخام والحجر.

وأكدت هبة أحمد، مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، أن الأجر الشهري يتراوح بين 290 و320 دينارًا أردنيًا وفقًا للخبرة والكفاءة، وطبقًا للشروط والضوابط المعمول بها، مشيرة إلى أن الاختبارات تهدف إلى اختيار الكفاءات المؤهلة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الأردني.

وأشارت الوزارة إلى أن هذه الفرص تأتي تنفيذًا للتنسيق المشترك بين وزارتي العمل في مصر والأردن، بما يضمن حفظ حقوق العمالة المصرية، ويقضي على أي ممارسات غير رسمية في التشغيل، ويوفر بيئة عمل آمنة ومنظمة للمصريين بالخارج.

وزارة العمل اختبارات فرص عمل بالأردن المملكة الأردنية الهاشمية محمد جبران مكتب التمثيل العمالي بالأردن الشركة الوطنية لصناعة الطوب بالأردن

