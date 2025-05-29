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الزراعة تُطلق 7 منافذ مُتحركة لبيع مُنتجاتها بأسعار مُخفضة بالقاهرة والجيزة

07:27 م الخميس 29 مايو 2025
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  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
  • عرض 9 صورة
    منافذ مُتحركة لبيع مُنتجات وزارة الزراعة
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كتب- عمرو صالح:

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، المُمثلة في الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، 7 منافذ مُتحركة لبيع مُنتجاتها من السلع الغذائية المُختلفة بأسعار مُخفضة في عدد من الميادين الرئيسية بمُحافظتي القاهرة والجيزة.

وقال المهندس محمد الخطيب، المدير التنفيذي للهيئة العامة للإصلاح الزراعي أنه تم التنسيق مع الجمعية العامة للإصلاح الزراعي، إطلاق قافلة منافذ مُتحركة مُكونة من 7 سيارات مُحملة ببيض المائدة وكميات من الأرز والمكرونة واللحوم والجُبن ومُختلف السلع الغذائية، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تتجاوز 20%.

وأضاف الخطيب أن السيارات انتشرت في بعض ميادين مُحافظات القاهرة الكُبرى بالإضافة إلى المنافذ الثابتة بديوان عام الهيئة.

وأكد المدير التنفيذي للهيئة أن هناك توجيهات من وزير الزراعة باستمرار عمل قوافل المنافذ المُتحركة بجميع المُحافظات، وضخ المزيد من المُنتجات في المنافذ الثابتة، وخاصة بالتزامن مع فترات الأعياد والمُواسم، للمُساهمة في خفض الأسعار ورفع العبء عن كاهل المُواطنين.

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