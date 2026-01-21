رئيسة القومي للمرأة تستقبل بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا)

استقبلت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة بعثة الوكالة الكورية للتعاون الدولي (كويكا) برئاسة الدكتورة سويونج بارك مديرة المكتب القطري بهدف تبادل الخبرات ومناقشة سبل التعاون بين الجانبين خلال الفترة القادمة

حيث رحبت المستشارة أمل عمار بالبعثة مستعرضة جهود الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة وعلى رأسها إطلاق الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 وما تحقق من تقدم ملموس في محاورها المختلفة

وعرضت دور المجلس وجهوده الداعمة للمرأة فى كافة المجالات

وأشارت إلى جهود الدولة في تعزيز الشمول المالي للسيدات ومن بينها مشروع مجموعات الادخار والإقراض الرقمي «تحويشة» الذي يستهدف التمكين الإقتصادي للمرأة خاصة في المناطق الريفية

وأشادت رئيسة المجلس بالتعاون المثمر مع الوكالة في إطار جهود المجلس القومي للمرأة في دعم إنشاء الوحدة المجمعة لخدمات المرأة وذلك وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء وبالتعاون مع كافة الجهات الشريكة في تشغيل الوحدة المجمعة، مؤكدة أهمية الوحدة بإعتبارها مظلة دعم مستدامة لكل إمرأة تتعرض للعنف وتحتاج إلى دعم متكامل

ومن جانبها

أشادت الدكتورة سويونج بارك بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة المصرية في دعم حقوق المرأة وتمكينها خاصة في المجالين الإقتصادي والحماية من العنف بكافة أشكاله معربة عن تقديرها للشراكة القائمة مع المجلس القومي للمرأة وصندوق الأمم المتحدة للسكان.واستعرضت تجربة كوريا في إنشاء وتشغيل الوحدات المجمعة لمناهضة العنف ضد المرأة معربة عن سعادتها بتبادل الخبرات بين الجانبين

وأعربت الأستاذة جيرمان حداد نائب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان عن فخرها بالتقدم المحرز في ملف المرأة في مصر مؤكدة أهمية الشراكة بين المجلس وصندوق الأمم المتحدة للسكان ووكالة كويكا في تقديم خدمات متكاملة وسريعة الاستجابة لإحتياجات المرأة من خلال الوحدة المجمعة

هذا وقد تم خلال اللقاء استعراض مشروعات المجلس المختلفة في مجالات تمكين وحماية المرأة كذلك دوره في دعم التمكين الإقتصادي للسيدات كما تم عرض دور مكتب شكاوى المرأة وآليات إدارة الحالات إلى جانب أهداف وآليات عمل الوحدة المجمعة والجهات المشاركة بها

وعلى هامش الزيارة تفقدت الدكتورة سويونج بارك والوفد المرافق لها معرض المنتجات الحرفية التي تم إنتاجها بأيدي سيدات مصريات وأعربوا عن إعجابهم بجودة المنتجات ودورها في دعم التمكين الإقتصادي للمرأة

