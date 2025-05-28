تنفيذ مطبّات تهدئة بشارع جامعة الدول العربية بالجيزة

كتب- محمد أبو بكر:

وجّه المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة عدد من النقاط التي بحاجة الي تدعيم عناصر الامان بها حفاظاً علي سلامة المواطنين اثناء عبور الطريق بشارع جامعة الدول العربية.

وكلف محافظ الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة وحي العجوزة للقيام بمعاينة ميدانية شاملة لتلك المواقع ووضع حلول فورية فعالة لتلاشي وقوع الحوادث .

وأسفرت المعاينة عن البدء الفوري في تركيب مطبّات تهدئة في نهاية شارع جامعة الدول العربية أتجاه ميدان سفنكس نظراً لإتساع مسطح الطريق في ذلك القطاع لتهدئة سرعة المركبات حفاظاً سلامة المارة و المواطنين دون التأثير على السيولة المرورية لذلك المحور الحيوي.

وأكد النجار أن المحافظة لن تتوانى عن اتخاذ أي إجراء من شأنه تحقيق السلامة العامة، مشددًا على ضرورة المتابعة المستمرة لتلك المواقع للتأكد من فاعلية الإجراءات المتخذة، مع دراسة اتخاذ خطوات إضافية في حال الحاجة، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية وبما لا يؤثر علي السيولة المرورية .

وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة لرفع مستوى الأمان المروري بشوارع المحافظة، وخاصة في المناطق ذات الكثافة المرورية العالية.

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