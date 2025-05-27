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صور.. محافظ القاهرة يتفقد تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل

07:22 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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    حافظ القاهرة يتفقد تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل (1)
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    حافظ القاهرة يتفقد تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل (3)
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كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية بمشروع تطوير وإعادة تسكين مدينة الأمل الجديدة "عزبة الهجانة" سابقًا بحي شرق مدينة نصر.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن أعمال إعادة تخطيط وتطوير المدينة والتي تتم وفق نموذج التنمية بالمشاركة مع القطاع الخاص، تستهدف تنفيذ مشروع متكامل للمواطنين يتوافر به كل المرافق والخدمات لتوفير حياة كريمة لهم ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق غير المخططة.

وخلال الجولة، اطمأن محافظ القاهرة على مراحل التنفيذ والتزام المقاولين بالجداول الزمنية المحددة، مع التأكيد على معايير الجودة والأمان.

شهد الجولة المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، وعدد من قيادات المحافظة.

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