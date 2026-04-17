بدأت رسميا فترة الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحزب الله، وسط تحذيرات عسكرية مشددة للمدنيين من مغبة التوجه إلى المناطق الحدودية قبل استقرار الأوضاع الميدانية تماما.

ودخل وقف إطلاق النار الذي يستمر لمدة 10 أيام، والذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووافق عليه لبنان وإسرائيل، حيز التنفيذ عند منتصف ليل الجمعة بتوقيت بيروت، منهيا أسابيع من المواجهات العنيفة.

قيود التحرك بعد وقف النار في لبنان

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي تنبيهات عاجلة لسكان المناطق الجنوبية، تطالبهم بالامتناع عن الانتقال إلى المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني.

وأوضح المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن قواته لا تزال تحتفظ بمواقعها وانتشارها في جنوب لبنان، مبررا هذا التواجد بضرورة مواجهة ما وصفه بالأنشطة المستمرة لحزب الله في تلك المناطق.

ووجه تحذيرا للسكان لضمان أمنهم قائلا: "من أجل سلامتكم وسلامة أفراد أسركم - وحتى إشعار آخر - يُرجى عدم الانتقال إلى جنوب نهر الليطاني".

موقف حزب الله والجيش اللبناني من وقف النار في لبنان

من جانبه، طالب حزب الله اللبناني النازحين بضرورة ضبط النفس وعدم التسرع في العودة إلى القرى والبلدات في جنوب وشرق لبنان، بالإضافة إلى الضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت، وهي المناطق التي تعرضت لدمار واسع جراء الغارات الإسرائيلية المكثفة.

وشدد حزب الله على أهمية التريث "إلى أن تتضح الأمور تماما" وتتحدد مسارات التحرك الآمنة.

وفي سياق متصل، أصدر الجيش اللبناني تحذيرات مماثلة، حث فيها المواطنين على تجنب الاندفاع نحو المناطق المتضررة فور بدء سريان الهدنة.

وتهدف هذه الدعوات إلى تلافي تكرار مشاهد الازدحام المروري الخانق التي شهدتها وقفات إطلاق النار السابقة، حيث حاول عشرات الآلاف العودة في الساعات الأولى لتفقد منازلهم.

يُذكر أن الحرب الدائرة بين جيش الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله قد تسببت في نزوح أكثر من مليون لبناني، ينتظرون الآن نتائج اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للعودة إلى ديارهم.