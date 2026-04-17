إحباط سرقة مجوهرات بنصف مليون جنيه بمطار القاهرة

كتب : مصراوي

02:00 ص 17/04/2026

اللواء عبد الناصر موافي

في أقل من ستين دقيقة، تحولت رحلة ترانزيت لأسرة لبنانية بمطار القاهرة الدولي إلى أزمة كادت أن تكلفها نصف مليون جنيه، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لفك لغز اختفاء مجوهرات ثمينة من حقيبة السيدة داخل الدرجة السياحية واستردادها كاملة.

كاميرات المراقبة

كشفت التحريات الأمنية التي قادها اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، تفاصيل الجريمة فور تلقي بلاغ الراكبة اللبنانية.

وبمراجعة كاميرات المراقبة داخل الطائرة، تبين استغلال راكب أفريقي غفلة الضحية ليستحوذ على حقيبتها خلسة.

حيلة دورة المياه

لجأ المتهم إلى التخفي داخل حمام الطائرة لتنفيذ خطته، حيث أفرغ الحقيبة من المجوهرات وقطع الألماس وأخفاها بعناية بين طيات ملابسه الشخصية، ثم أعاد الحقيبة إلى مكانها الأصلي لإبعاد الشبهات عنه وتجنب افتضاح أمره.

استرداد المسروقات

أسفر التحرك الأمني السريع عن توقيف المتهم وتفتيشه، ليعثر رجال المباحث على المسروقات المخبأة.

وعقب مواجهته واعترافه تفصيليًا بارتكاب الواقعة، أمرت النيابة العامة بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وسط إشادة من الضحية بسرعة استرداد ممتلكاتها.

"يتساهل مع الجريمة".. ترامب ينتقد بابا الفاتيكان من جديد
