قال الدكتور مهاب مجاهد، استشاري الطب النفسي، إن حل مشكلات الأحوال الشخصية لا يمكن أن يتحقق عبر القوانين وحدها، مؤكدًا أن غياب الوعي وبطء العدالة يمثلان التحدي الأكبر أمام استقرار الأسرة.

تعديل قوانين الأحوال الشخصية

أوضح "مجاهد" خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، أن التشريعات الحالية قد تحتاج إلى تعديلات لتصبح أكثر إنصافًا للرجل والمرأة، إلا أن هذه التعديلات وحدها لن تضمن تحقيق العدالة، خاصة في الأسر التي تضم أطفالًا.

وأشار إلى أن لجوء الزوجين إلى المحاكم يعكس في كثير من الحالات وجود خلل في أحد الطرفين أو كليهما، ما يعني أن المشكلة أعمق من مجرد نصوص قانونية.

إنصاف طرف غير سوي قد يضر بالأطفال

لفت استشاري الطب النفسي، إلى أن أي تعديل قانوني قد ينصف طرفًا على حساب الآخر، لكن الخطر يكمن في حال كان الطرف المستفيد غير سوي نفسيًا، ما ينعكس سلبًا على مصلحة الأطفال داخل الأسرة.

وأكد "مجاهد" أن التركيز يجب أن يتحول من الجدل حول القوانين إلى حماية الأطفال، الذين قد يصبحون الضحية الأساسية في النزاعات الأسرية.

حملات توعوية لإحياء الضمير الأسري

دعا مهاب مجاهد، إلى إطلاق حملات توعوية ممنهجة وطويلة المدى، تستهدف إعادة بناء الوعي والضمير داخل الأسرة، وتعزيز قيم المسؤولية لدى الآباء والأمهات.

وأوضح استشاري الطب النفسي، أن المطلوب هو تغليب غريزة الأبوة والأمومة على مشاعر الانتقام أو التشفي بين الطرفين، مؤكدًا أن هذا التغيير ممكن تحقيقه مع وجود إرادة حقيقية واستمرارية.

العدالة الناجزة ضرورة لحماية الطفولة

شدد "مجاهد" على أن بطء التقاضي يمثل خطرًا كبيرًا، إذ يؤدي إلى ضياع سنوات من عمر الأطفال، وقد يترك آثارًا نفسية ممتدة لا تزول بسهولة.

واختتم الدكتور مهاب مجاهد، حديثه بالتأكيد على أن الحل الحقيقي يكمن في الجمع بين إعادة بناء الوعي المجتمعي، وتطبيق العدالة السريعة، إلى جانب إدخال تعديلات منصفة على القوانين، مؤكدًا أن تحقيق هذا التكامل هو السبيل الوحيد لجعل الأسرة بيئة آمنة للأطفال، بعيدًا عن الصراعات والتداعيات النفسية السلبية.



