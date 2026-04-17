أعلنت جامعة القاهرة الأهلية استمرار فعاليات التدريب العملي المتقدم لطلاب كلية العلوم في مقرري علم النبات (Botany) والفيزياء (Physics)، وذلك داخل معامل مجهزة بأحدث التقنيات داخل مقر الجامعة، بما يواكب المعايير الأكاديمية الدولية ويعزز جودة العملية التعليمية.

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس الجامعة، أن الجامعة تضع التدريب العملي في مقدمة أولوياتها باعتباره ركيزة أساسية لإعداد خريج قادر على الربط بين الدراسة النظرية والتطبيق العملي، مشيرًا إلى أن تطوير معامل علم النبات والفيزياء يأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف إعداد كوادر علمية مؤهلة تنافس محليًا ودوليًا.

وأوضح أن الاستثمار في البنية التحتية التعليمية يمثل استثمارًا مباشرًا في مستقبل الطلاب، وقدرتهم على اكتساب مهارات البحث والتحليل.

من جانبه، قال الدكتور محمد العطار، نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، إن التدريب العملي يمثل نموذجًا متقدمًا للتعلم التفاعلي، حيث يكتسب الطلاب مهارات التفكير النقدي والتجريبي من خلال التعامل المباشر مع العينات والأجهزة العلمية، بما يعزز فهمهم للمفاهيم الأكاديمية ويقوي قدرتهم على حل المشكلات بأسلوب علمي.

وفي السياق ذاته، أكدت الدكتورة جيهان المنياوي، عميد كليات القطاع الصحي، أن التدريب داخل معامل علم النبات يركز على دراسة التركيب التشريحي للنباتات والخلايا والأنسجة والتصنيف النباتي، بينما يهدف التدريب في الفيزياء إلى تعزيز فهم المفاهيم الأساسية مثل القياس والخواص الفيزيائية.

واختتمت الجامعة بالتأكيد على استمرار تطوير منظومتها التعليمية بما يدمج بين المعرفة والتطبيق، ويؤهل الطلاب لمتطلبات سوق العمل، في إطار رؤية حديثة تقوم على الجودة والابتكار.

اقرأ أيضًا:

صور.. وكالة الفضاء المصرية تطلق كاميرا لرصد الأرض على متن محطة فضائية

منحة رسالة الدكتوراه.. رابط وشروط الحصول على 350 ألف جنيه