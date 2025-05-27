خدمة خاصة وسيارات حديثة.. خطة النقل العام بالقاهرة لعيد الأضحى

كتب- محمد نصار:

أعلن الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، انتهاء هيئة النقل العام من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى تنفيذ خطة تشغيلية مرنة تلبي احتياجات المواطنين وتواكب الكثافات المتوقعة خلال إجازة العيد.

وأكد المحافظ، في بيان اليوم، أهمية توفير خدمات النقل العام بكل أنحاء العاصمة، مع التركيز على المناطق الترفيهية والمتنزهات العامة التي تشهد إقبالًا كثيفًا من المواطنين خلال العيد، موجهًا بزيادة عدد الأتوبيسات العاملة على هذه الخطوط لتجنب التكدس وتحقيق سيولة مرورية.

كما شدد على الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بضرورة تكثيف الرقابة على مواقف السرفيس، والتعامل بحزم مع أي محاولات لاستغلال المواطنين أو رفع تعريفة الركوب دون وجه حق.

وأوضح المحافظ، أن منظومة النقل بالقاهرة تعتمد على التكامل بين هيئة النقل العام، وخطوط النقل الجماعي، ومترو الأنفاق، بما يضمن سهولة التنقل خلال أيام العيد، مؤكدًا رفع كفاءة التشغيل، ودعم الخطوط الرئيسية بالسيارات والخطوط الجديدة.

من جانبه، أعلن اللواء رزق علي، رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام، عن تشغيل عدد من خطوط الأتوبيسات كخدمة خاصة خلال إجازة العيد فقط، لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بالقاهرة الكبرى، باستخدام عدد من السيارات الحديثة لتقديم خدمة متميزة للركاب.

وأضاف أن هذه الخطوط تشمل مناطق: القناطر الخيرية، الأهرامات وأبو الهول، الحديقة الدولية بمدينة نصر، حديقتي الأزهر وبدر، الحديقة اليابانية وحديقة 6 أكتوبر بحلوان، بالإضافة إلى خدمات منطقة القلعة ومختلف المزارات السياحية.

وأشار رئيس الهيئة، إلى إعداد خطة رقابية متكاملة من خلال جهاز الرقابة الميدانية، تشمل فرقًا ثابتة ومتحركة (بالسيارات والدراجات البخارية) لضمان المتابعة الفورية على مدار إجازة العيد، فضلًا عن تشغيل منظومة التتبع الإلكتروني (GPS) لمراقبة حركة الأتوبيسات وضمان الالتزام بخطوط السير والمواعيد.

كما أكد جاهزية غرفة عمليات الهيئة للعمل على مدار الساعة لمتابعة الموقف التنفيذي، وتلقي أي شكاوى أو بلاغات، عبر الشبكة اللاسلكية التي تغطي كافة محطات الهيئة وجراجاتها في القاهرة الكبرى.

واختتم اللواء رزق، بالإشارة إلى مراجعة الحالة الفنية والمظهر العام لكافة الأتوبيسات المخصصة لهذه الخدمة، واختيار السيارات الأحدث لتقديم خدمة راقية للمواطنين، بما يعكس حرص الهيئة على الارتقاء بمستوى خدمات النقل العام خلال موسم العيد.

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