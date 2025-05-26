انقطاع الكهرباء بمستشفى أم المصريين.. وتحرك عاجل من الصحة

كتب- أحمد جمعة:

تابع الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حادث الانقطاع المفاجئ للتيار الكهربائي، نتيجة حدوث ماس كهربائي، بمستشفى أم المصريين في محافظة الجيزة.

وقالت الوزارة إنه تم التعامل مع الموقف فورًا وفقًا لإجراءات الطوارئ المعتمدة من وزارة الصحة والسكان.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى تفعيل المولد الكهربائي الاحتياطي على الفور لتأمين الطاقة اللازمة للأقسام الحيوية، ونقل حالات الرعاية والحضانة، حرصًا على سلامة المرضى.

كما تم نقل حالات الرعاية المركزة والأطفال حديثي الولادة، بالتنسيق مع قطاع الطب العلاجي والإدارة المركزية للرعاية العاجلة إلى مستشفيات ( إمبابة العام، وأمّ الأطباء، والمنيرة العام، والحوامدية المركزي، والبدرشين المركزي) وذلك تحت إشراف كوادر طبية متخصصة، تمت عملية نقل المرضى بنجاح دون تسجيل أي مضاعفات صحية للمرضى، وذلك بفضل جهود الفرق الطبية والتمريضية والإدارية.

وأضاف أن الفرق الفنية المختصة تعمل حاليًا على إصلاح العطل الكهربائي، ومن المتوقع عودة التيار الكهربائي بشكل كامل خلال الساعات القادمة .