إعلان

الأزمة انتهت.. ننشر تفاصيل اجتماع مسؤول بالثقافة مع رؤساء أندية الأدب

05:17 م الأحد 25 مايو 2025

الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد شاكر:

انتهى منذ قليل، اجتماع الكاتب محمد عبدالحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مع رؤساء أندية الأدب على مستوى الجمهورية لمناقشة قرار الهيئة بإغلاق بيوت الثقافة المستأجرة.

وخلال الاجتماع أعلن ناصف انتهاء الهيئة بعدم إغلاق بيوت الثقافة التي تضم مراكز قانونية قائمة مثل أندية الأدب وعددها ٣٤ موقعا وكذلك المواقع التي تضم فرق المسرح.

كما أكد ناصف عدم إغلاق المواقع التي تزيد مساحتها عن ١٠٠ متر، وكذلك المواقع الخاصة بالرموز مثل أمل دنقل وعفيفي مطر، وأيضا المواقع التي يثبت كفاءتها مثل بيت ثقافة ٢٦ يوليو بالإسكندرية وغيرها.

ومن المقرر صدور بيان صحفي بعد قليل بكافة تفاصيل الاجتماع.

اقرأ أيضا/

ننشر موعد صلاة عيد الأضحى 2025 بالمحافظات

"تشريعية النواب" توافق نهائيًا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ

كشف أثري جديد.. جداريات ملونة مهمة في التاريخ والفن القبطي بأسيوط

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الكاتب محمد عبدالحافظ اجتماع مسؤول بالثقافة رؤساء أندية الأدب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

درجة الحرارة تلامس 40.. والأرصاد تعلن تفاصيل موجة الحر وموعد انتهائها
تراجع سعر الفائدة 1% على حسابات المعاشات والمرتبات والجاري ببنك مصر
"حبّة الغلة".. منشور يثير الجدل وهذه حقيقة عدم وجود بروتوكول علاجي
مركز الفلك يحدد موعد أول أيام عيد الأضحى المبارك