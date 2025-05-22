جولة مفاجئة.. وزير الكهرباء يتفقد فرع إيرادات و شبكات القاهرة الجديدة

كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة مفاجئة إلى فرع شبكات وإيرادات القاهرة الجديدة التابع لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، لمتابعة سير العمل والوقوف على معدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمشتركين.

شملت الزيارة تفقد قطاعات الشبكات، مراكز خدمة العملاء، ومخازن قطع الغيار، حيث استمع الوزير إلى تقارير تفصيلية عن معدلات الطاقة المشتراة والمباعة، نسب الفقد الفني والتجاري، ومعدلات الأعطال واستجابتها، بالإضافة إلى جهود مواجهة سرقات التيار الكهربائي من خلال لجان التفتيش ومحاضر الضبط.

وأكد الوزير، أهمية التواصل مع المواطنين وترسيخ ثقافة ترشيد استهلاك الكهرباء، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية غير المخططة تهدف للوقوف على واقع تقديم الخدمات خصوصًا في فصل الصيف، وضمان حصول المواطنين على خدمات تلبي توقعاتهم في ظل خطة الدولة لتطوير قطاع الكهرباء.

وشدد الدكتور عصمت، على أهمية تحسين كفاءة التشغيل وزيادة العائد من وحدة الوقود المستخدم في إنتاج الطاقة، مؤكدًا متابعة معدلات الأحمال بشكل دقيق واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من التعديات والسرقات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

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