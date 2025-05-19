عيد الأضحى 2025.. موعد استطلاع هلال ذي الحجة

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، الثلاثاء بعد المقبل الموافق 27 من مايو الجاري، هلال شهر ذي الحجة من خلال لجانها الشرعية والعربية المنتشرة ببعض المحافظات.

ومن المقرر أن تعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال ذي الحجة من عدمه، بعد غروب شمس الثلاثاء، 29 من ذو القعدة 1446 هجريا، الـ 27 من مايو 2025.

وتستند دار الإفتاء المصرية، في إعلان هلال شهر ذي الحجة على ما تعلنه المحكمة العليا في المملكة العربية السعودية بعد رصد الهلال.

كان معهد الفلك، أعلن بداية شهر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 28 مايو 2025، على أن تكون وقفة عرفة يوم الخميس 5 يونيو، وأول أيام عيد الأضحى الجمعة 6 يونيو 2025.

اقرأ أيضاً:

ننشر مواصفات امتحان مادة الرياضيات للصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2025

تنسيق الجامعات 2025.. كل ما تريد معرفته عن برنامج الطب الفرنسي "كاف" لطلاب الثانوية

8 توجيهات من جامعة الأزهر لعمداء الكليات بشأن الامتحانات