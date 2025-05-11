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وزيرة التضامن تكرم فريق عمل احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة"

10:49 م الأحد 11 مايو 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
  • عرض 9 صورة
    احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج تكافل وكرامة
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كتب- محمد نصار:
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل الوزارة الذي قام بإعداد احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" التي أقيمت اليوم تحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والشركاء الدوليين.

وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأعضاء فريق عمل الاحتفالية وحجم العمل والتنظيم الرائع الذي نال احترام وتقدير جميع المشاركين في فعالياتها.

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تكافل وكرامة وزارة التضامن مايا مرسي
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