وزيرة التضامن تكرم فريق عمل احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة"
10:49 م الأحد 11 مايو 2025
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كتب- محمد نصار:
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل الوزارة الذي قام بإعداد احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" التي أقيمت اليوم تحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والشركاء الدوليين.
وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل".
وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأعضاء فريق عمل الاحتفالية وحجم العمل والتنظيم الرائع الذي نال احترام وتقدير جميع المشاركين في فعالياتها.
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