وزيرة التضامن تكرم فريق عمل احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة"

كتب- محمد نصار:

كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فريق عمل الوزارة الذي قام بإعداد احتفالية مرور 10 سنوات على برنامج " تكافل وكرامة" التي أقيمت اليوم تحت رعاية وتشريف رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ولفيف من الوزراء الحاليين والسابقين والشركاء الدوليين.

وأقيمت الاحتفالية تحت عنوان " الحماية الاجتماعية.. دروس الماضي ترسم خطوات المستقبل".

وأشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بأعضاء فريق عمل الاحتفالية وحجم العمل والتنظيم الرائع الذي نال احترام وتقدير جميع المشاركين في فعالياتها.