الأربعاء المقبل.. "الأوبرا" تحتفي بكوكب الشرق في حفل كامل العدد على المسرح الكبير

(أ ش أ):

تحتضن دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور علاء عبدالسلام حفل كوكب الشرق وتحييه النجمة ريهام عبدالحكيم مع الفنانتين رحاب عمر وحنان الخولى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو الدكتور محمد الموجى وذلك فى التاسعة مساء الأربعاء 14 مايو على المسرح الكبير.

يأتي ذلك في إطار عام أم كلثوم الذى أعلنته وزارة الثقافة بمناسبة مرور 50 عاما على رحيل سيدة الغناء العربي، كما يأتي الحفل لصالح صندوق نقابة العاملين بالأوبرا ويتضمن نخبة مختارة من أغاني أم كلثوم التى تعد جًزا هامًا في تاريخ الطرب العربي.

يشار إلى أن تذاكر الحفل نفدت بالكامل مما يعكس رغبة الجمهور فى الاستمتاع بجرعة إبداعية جادة تعيد للأذهان ذكريات العصر الذهبي للأغنية المصرية والعربية.