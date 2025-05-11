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صور.. رئيس الوزراء يُكرم هالة زايد وزيرة الصحة السابقة

12:54 م الأحد 11 مايو 2025
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    رئيس الوزراء يُكرم هالة زايد وزيرة الصحة السابقة
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    رئيس الوزراء يُكرم هالة زايد وزيرة الصحة السابقة
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كتب- أحمد الجندي:

تصوير- هاني رجب:

كرّم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عددًا من المسئولين والشخصيات البارزة الذين كان لهم دور كبير في مسيرة برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان السابقة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للاحتفالية التي نظمتها وزارة التضامن الاجتماعي بمناسبة مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج.

وكان هذا التكريم بمثابة اعتراف بالجهود المبذولة من هؤلاء الأفراد في تحسين مستوى حياة المواطنين المصريين، خاصة من خلال تقديم الدعم المالي للمستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” الذي يستهدف تحسين مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجًا.

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رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي هالة زايد تكريم هالة زايد
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