رئيس الشيوخ يؤكد إيمان مصر الدائم بضرورة التعاون والتكامل بين شعوب الجنوب

(أ ش أ):

أكد رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أهمية دور منتدى "جنوب-جنوب" في تجسيد روح التعاون بين دول الجنوب لمواجهة التحديات المتشابكة وتحقيق السلم والأمن والاستقرار والتنمية المشتركة لشعوبنا، مشددًا على إيمان مصر الدائم بضرورة التعاون والتكامل بين شعوب الجنوب.

جاء ذلك في كلمة مصر التي ألقاها المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوفد المصري المشارك في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى الحوار البرلماني جنوب جنوب الذي يعقد في المملكة المغربية خلال الفترة من 26 أبريل إلى 1 مايو.