شبورة مائية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الأحد طقس مائل للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها ونشاط لحركة الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

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