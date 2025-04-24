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الكنيسة القبطية تهنئ الرئيس والشعب بذكرى تحرير سيناء

04:51 م الخميس 24 أبريل 2025
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    البابا تواضروس الثاني
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    البابا تواضروس الثاني
  • عرض 6 صورة
    البابا تواضروس الثاني
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    البابا تواضروس الثاني
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    البابا تواضروس الثاني
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كتب- محمد أبو بكر:

هنأت الكنيسة القبطية المصرية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري بالذكرى الثالثة والأربعين لتحرير سيناء الحبيبة.

وقالت: إننا في هذه الذكرى العظيمة نشعر بالفخر بنجاح الدبلوماسية المصرية في استرداد كامل أرض سيناء، بعد أن حررتها دماء شهداء الجيش المصري في حرب أكتوبر 1973.

وأضافت: يزداد فخرنا بما أنجزته الدولة المصرية مؤخرًا على أرض سيناء من تطوير للبنية التحتية ومشروعات تنموية عملاقة تسهم في تحقيق آمال المصريين عمومًا وتلبية تطلعات أهل سيناء خصوصًا وتستثمر النعم والمزايا التي منحها الله لهذه القطعة الغالية من أرض مصر.

وتابعت: نصلي أن يحفظ الله بلدنا مصر بكل أراضيها، وينعم عليها بدوام الاستقرار والتقدم.

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البابا تواضروس الثاني ذكرى تحرير سيناء الرئيس عبد الفتاح السيسي
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