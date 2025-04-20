صور- البابا تواضروس يصلي قداس عيد القيامة المجيد في الكاتدرائية بالعباسية

كتب- أحمد السعداوي:

صلَّى قداسة البابا تواضروس الثاني، قداس عيد قيامة السيد المسيح في الكاتدرائية المرقسية بالأنبا رويس بالعباسية، اليوم الأحد، بمشاركة سبعة من الآباء الأساقفة، ووكيل البطريركية بالقاهرة، والآباء كهنة كنائس منطقة الأنبا رويس، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان، ورهبان من الكنيستَين الإثيوبية والإريترية، وخورس شمامسة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس.

وبدأت صلوات القداس، مساء أمس السبت، وانتهت في الساعات الأولى من صباح اليوم.

ودخل موكب قداسة البابا إلى الكنيسة الكبرى بالكاتدرائية، ومعه الآباء الأساقفة؛ يتقدمهم خورس الشمامسة، وهم يرتلون ألحان استقبال الأب البطريرك، وتفاعل أبناء الكنيسة، الذين امتلأت جنبات الكاتدرائية بهم مع قداسة البابا لدى دخوله إلى صحن الكنيسة، وكذلك أثناء دورة القيامة.

وشهد القداس مشاركة العديد من المهنئين؛ على رأسهم اللواء أركان حرب أحمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، مندوبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووكلاء مجلسَي النواب والشيوخ، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مندوبًا عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ووفد من قادة القوات المسلحة، ووفد من قيادات وزارة الداخلية، والمستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا.

وحضر القداس للتهنئة وزراء البيئة، والشباب والرياضة، والتموين، والتنمية المحلية، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والطيران المدني، والزراعة، وقطاع الأعمال العام، والعمل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، والبترول والثروة المعدنية، ومحافظ القاهرة، إلى جانب ممثلي العديد من المؤسسات والهيئات والأجهزة الرسمية بالدولة، وعدد من أعضاء المجالس النيابية، ورؤساء وممثلي بعض الأحزاب السياسية، ومندوبي عدد من النقابات والجامعات وقيادات الإعلام والصحافة، وسفراء بعض الدول الأجنبية، والشخصيات العامة.

وتم بث الصلوات مباشرةً عبر التلفزيون المصري والفضائيات القبطية وقناة COC التابعة للمركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية على شبكة الإنترنت، وعدد من القنوات الفضائية العامة، بينما بثت بعض القنوات أجزاء من القداس.

وقدم نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، الشكر إلى المهنئين باسم قداسة البابا والمجمع المقدس والهيئات القبطية؛ حيث هنَّأ الكنائس القبطية في مصر والخارج، وكل أبناء الكنيسة الشباب والكبار والأطفال.

وشكر نيافته الرئيسَ عبد الفتاح السيسي؛ لإرساله برقية تهنئة رقيقة بالعيد عبَّر فيها عن صدق مشاعر الود والمحبة التي تربط أبناء الوطن الواحد، متمنيًا موفور الصحة والسعادة لقداسة البابا، ولمصرنا الغالية مزيدًا من التقدم والرخاء، كما أرسل الرئيس برقيةً مماثلةً إلى المصريين المسيحيين المقيمين بالخارج.

ووجَّه نيافة الأنبا مكاري الشكر إلى مستشاري رئيس الجمهورية، ومندوبي رئيسَي مجلسَي النواب والشيوخ ورئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والوزراء الذين حضروا القداس، وكذلك الذين أرسلوا مندوبين عنهم لحضور القداس وتقديم التهنئة.

وبدأ قداسة البابا عظته بالقداس بتوجيه تحية القيامة "خريستوس آنيستي" (أي المسيح قام)، على أبناء الكنيسة الحاضرين، وأجابوه برد التحية "آليثوس آنيستي" (أي بالحقيقة قام)، ثم هنأ الكنائس والإبراشيات خارج مصر في كل قارات العالم وفي مصر والآباء المطارنة والأساقفة والكهنة والشمامسة وكل أبناء الكنيسة في مصر وبلاد المهجر بعيد القيامة، وتناول قداسته في عظة القداس "مفاعيل القيامة وأهميتها في حياة الإنسان"؛ من خلال أحد مشاهد القيامة، وهو عندما جاءت المريمات لوضع الحنوط والأطياب على جسد السيد المسيح في فجر الأحد (يوم القيامة)، وسألن في ما بينهن "مَنْ يُدَحْرِجُ لَنَا الْحَجَرَ" (مر ١٦: ٣).

وأشار قداسة البابا إلى أن خطية آدم وحواء (الإنسان الأول) امتدت إلى كل الأجيال، وصنعت حاجزًا أمام الإنسان، وصار التساؤل لدى كل البشر: مَنْ يدحرج لنا الأحجار؟ والتي تتمثّل في: المرض والجهل والفقر والحروب والعديد من المخاوف.

وشرح قداسته أثر الخطية في حياة الإنسان، كالتالي:

１- تجعل فكر الإنسان مظلمًا، كما فعل بيلاطس عندما حَكم على السيد المسيح وهو بار، وغسل يديه بالماء كشِبه مسرحية، "إِنِّي لاَ أَجِدُ عِلَّةً فِي هذَا الإِنْسَانِ" (لو ٢٣: ٤).

２- تجعل ضمير الإنسان ضعيفًا، كما فعل يهوذا الذي خان السيد المسيح وسلّمه بقليل من الفضة.

３- تجعل قلب الإنسان قاسيًا، كما فعل الفريسيون عندما شكّكوا في معجزة شفاء المولود أعمى، "أَعْلَمُ شَيْئًا وَاحِدًا: أَنِّي كُنْتُ أَعْمَى وَالآنَ أُبْصِرُ" (يو ٩: ٢٥).

وأوضح قداسة البابا أن القيامة جاءت لكي تزيل آثار الخطية من خلال ثلاثة مفاعيل، هي:

１- تعطي "استنارة" بنور الله للفكر المظلم، فيصبح فكرًا صائبًا، "سِرَاجٌ لِرِجْلِي كَلاَمُكَ وَنُورٌ لِسَبِيلِي" (مز ١١٩: ١٠٥).

２- تمنح الإنسان "استقامة" للضمير، "قَلْبًا نَقِيًّا اخْلُقْ فِيَّ يَا اَللهُ، وَرُوحًا مُسْتَقِيمًا جَدِّدْ فِي دَاخِلِي" (مز ٥١: ١٠).

３- تمنح قلب الإنسان روح "البساطة" والرحمة، فالبساطة تجعل الإنسان مرتبطًا بالسماء، بعيدًا عن هموم الأرض؛ لذلك نصلي دائمًا كيرياليسون (يا رب ارحم)، ونطلب الرحمة لنفوسنا ومن أجل أن نتعلم الرحمة لكل أحد.

وشكر قداسته الرئيسَ عبد الفتاح السيسي؛ على محبته وتهنئته ومشاركته الطيبة للمصريين المسيحيين، في مصر وكل بلاد العالم، وشكر المسؤولين الذين قدموا التهنئة بكل الطرق، داعيًا أن يديم الله المحبة بين كل المصريين، ويملأ القلوب بالسلام وسط الصراعات التي يشهدها العالم، وأن يحفظ بلادنا ويحفظ الوحدة الموجودة على أرض مصر.