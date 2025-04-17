ارتفاع تدريجي للحرارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الـ6 أيام المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وذكرت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الـ6 أيام المقبلة عددًا من الظواهر الجوية المختلفة، منها نشاطًا للرياح.

وأفادت هيئة الأرصاد، أن حالة الطقس اعتبارًا من اليوم الخميس 17 أريل 2025 وحتى الثلاثاء 22 أبريل 2025 تشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم الخميس

قالت "الهيئة"، إن حالة حالة الطقس اليوم الخميس تشهد نشاطًا للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، على فترات متقطعة.

وأضافت أنه يسود غدًا الخميس، طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء والبلاد، مائل للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر.

حالة الطقس من الجمعة 18 أبريل وحتى الثلاثء 22 أبريل 2025

أوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس من الجمعة 18 أبريل وحتى الثلاثاء 22 أبريل 2025 تشهد شبورة مائية صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أشارت "الهيئة"، إلى أن حالة الطقس من الجمعة 18 أبريل وحتى الثلاثاء 22 أبريل 2025، تشهد نشاطًا للرياح، على أغلب الأنحاء، على فترات متقطعة.

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