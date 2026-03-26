إعلان

سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

كتب : ميريت نادي

09:49 ص 26/03/2026 تعديل في 09:58 ص

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 26-3-2026، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي
انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4555 جنيهًا للجرام.
وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5855 جنيهات للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6830 جنيهًا للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7805 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب
وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 54640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب
سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 78050 جنيه.
سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 242735 جنيهًا.
سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 390350 جنيه.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا
وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.36% إلى نحو 4489 دولارات للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

فيديو قد يعجبك



إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

مقامرة الحرب.. مراهنون يسبقون "وقف إطلاق النار": من يربح في صراع أمريكا وإيران؟