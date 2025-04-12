الأرصاد: استمرار انخفاض الحرارة مع فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام المقبلة

كتب- حسن مرسي:

كشفت منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات المقبلة، موضحة استمرار انخفاض درجات الحرارة، مع وجود فرص لتساقط الأمطار خلال الأيام القادمة.

أكدت غانم، خلال مداخلة هاتفية على القناة الأولى، أن البلاد تشهد استقرارًا واضحًا في الأحوال الجوية، إلا أن درجات الحرارة ما تزال منخفضة؛ بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية باردة ومنخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن درجات الحرارة العظمى اليوم ستكون أقل من معدلاتها الطبيعية بـ 4 إلى 5 درجات، حيث تسجل 23 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مما يمنح الأجواء طابعًا ربيعيًا لطيفًا.

أوضحت غانم أن درجات الحرارة ستنخفض بشكل ملحوظ بعد غروب الشمس، لتصل إلى 14 درجة مئوية ليلاً في القاهرة الكبرى.

كما توقعت نشاطًا نسبيًا في حركة الرياح، مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس أثناء الليل.

أفادت غانم، بأن حركة الملاحة البحرية معتدلة على البحر المتوسط، فيما من المتوقع تساقط أمطار خفيفة على بعض مناطق السواحل الشمالية الشرقية.

اختتمت غانم بأن فرص تساقط الأمطار ستزداد يوم غد، لتشمل عدة محافظات، مع استمرار الانخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الثلاثاء المقبل.