11 صورة لأجرة المواصلات في الجيزة بعد نشرها في المواقف

كتب- محمد أبو بكر:

أكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن المحافظة قامت بنشر بانرات ولافتات تحتوي على التعريفة الجديدة في جميع المواقف الرسمية، وذلك بعد اعتماد التعريفة الجديدة لإعلام السائقين والمواطنين بالزيادة المقررة على كل خط.

ووجه محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتعاون مع جهاز السرفيس والنقل الجماعي بتكثيف الرقابة والتواجد الميداني في المواقف، إضافة إلى المتابعة الدورية للطرق وخطوط السير، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وعدم تجاوز السائقين لها.

ووجه المحافظ رئيس جهاز السرفيس بتكليف مندوب من الجهاز بكل موقف لتلقي شكاوى المواطنين والتأكد من نشر إدارة الموقف للتعريفة الجديدة بشكل واضح، بالإضافة إلى التأكد من إلصاق السائقين للتعريفة الخاصة بكل خط سير على الزجاج الأمامي للسيارات.

كما شدد المحافظ على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مع تنظيم أكمنة ثابتة ومتحركة بالتعاون مع إدارة المرور لإيقاف سيارات السرفيس، والتأكد من الأجرة المدفوعة من قبل المواطنين ومقارنة ذلك بالتعريفة المقررة، وفي حال وجود مخالفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة.

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