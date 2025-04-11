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اضطراب الملاحة ورياح بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

02:35 م الجمعة 11 أبريل 2025
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
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    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
  • عرض 9 صورة
    حالة الطقس
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كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إن الساعات المقبلة تشهد تكاثر السحب المتوسطة على السواحل الشمالية والوجه البحري قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة الشدة، حيث تنشط الرياح وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ومحافظة البحر الأحمر.

وأضافت "الهيئة"، أنه يسود الساعات المقبلة، طقس معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلًا، ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة 22 درجة.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم تشهد نشاطًا للرياح الشمالية على مسطح البحر الأحمر تؤدي إلى ارتفاع الأمواج حيث من المتوقع أن تتراوح من 2.5 وحتى 4 متر.

وأوضحت "الأرصاد"، أن حالة الطقس اليوم تشهد اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وسرعة الرياح تتراوح من 50 إلى 70 كم في الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 متر وحتى 4 متر.

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