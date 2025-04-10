الأوقاف: افتتاح 7 مساجد غدًا ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- محمود مصطفى أبوطالب:

أعلنت وزارة الأوقاف، مواصلة جهودها لإعمار بيوت الله عز وجل، بافتتاح 7 مساجد غدًا الجمعة 11 أبريل 2025 بينها 5 مساجد منها بنظام الإحلال والتجديد، و2 مسجد صيانة وتطويرًا.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 حتى الآن إلى 1282 مسجدًا، من بينها 862 مسجدًا إحلالًا وتجديدًا، و420 مسجدًا صيانةً وتطويرًا.

وأكدت أن إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 بلغ 13363 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و570 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا، وبيانها كالتالي:

محافظة الفيوم:

- إحلال وتجديد: مسجد النور، قرية جردو - مركز إطسا؛ مسجد أبي قبيس، قرية فانوس - مركز طامية؛ مسجد أيوب، عزبة أبو أيوب، قرية منشأة طنطاوي - مركز سنورس؛ مسجد مصباح، قرية مطرطارس - مركز سنورس.

محافظة الإسماعيلية:

- مسجد الشراقوة، قرية البياضية - مركز القنطرة غرب.

محافظة بني سويف:

- صيانة: مسجد الكبير، ملاحية حسن سليم، قرية طنسا - مركز ببا.

محافظة سوهاج:

صيانة: مسجد الدقيشي، قرية أولاد عزاز - مركز سوهاج.

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