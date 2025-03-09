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"القومي للمرأة" يُنظم مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي بالمجان للسيدات

09:49 م الأحد 09 مارس 2025
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    مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي
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    مأموريات لاستخراج بطاقات الرقم القومي
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كتبت- نور العمروسي:

نفذ المجلس القومي للمرأة، مأموريات لاستخراج بطاقات رقم قومي للسيدات بالمجان بمحافظتي الجيزة وبني سويف، وذلك في إطار المبادرة الوطنية بطاقتك حقوقك بالتعاون مع قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

وتضمنت المأموريات استخراج 200 بطاقة بقريتي كفر حجازي ونكلا بمحافظة الجيزة بالسجل المدني بمنشأة القناطر و 100 بطاقة بقرية قنبش بمركز ببا بمحافظة بني سويف.

وشهدت المأموريات إقبالًا كبيرًا من السيدات حيث تعد بطاقة الرقم القومي هي أساس جميع الخدمات التي يتم تقديمها للسيدات وتعمل على تمكينهن من أداء دورهن الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

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