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الأرصاد تصدر بيانًا عاجلًا بشأن طقس الساعات المقبلة.. وتُحذر من هذه الظاهرة

01:25 ص الأحد 09 مارس 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عاجلًا بشأن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأحد.

وتوقعت الأرصاد، ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من (2-4)درجات.

كما حذرت من الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع وجود فرص سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

والعظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى 23 درجة.

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