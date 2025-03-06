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أمطار رعدية وتساقط كرات ثلجية في الوراق.. 6 صور

04:31 م الخميس 06 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 6 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 6 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 6 صورة
    أمطار رعدية
  • عرض 6 صورة
    أمطار رعدية
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كتب- محمد شاكر:

تصوير- محمد معروف:

شهدت منطقة الوراق، سقوط أمطار رعدية وسقوط كرات ثلجية في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة، وذلك منذ قليل.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم الأربعاء معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري.

وتمتد الأمطار، ولكن بشكل خفيف ورعدي، إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية وسيناء.كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

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