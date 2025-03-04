"الكهرباء" تستعد للإعلان عن مبادرة لترشيد الاستهلاك.. حملات تستهدف التكييف ولمبات "الليد"

كتب - محمد صلاح:

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يجري حاليًا دراسة إطلاق حملات توعوية بأهمية ترشيد الاستهلاك عبر وسائل الإعلام المختلفة، فضلا عن إجراءات مرتقبة لترشيد الطاقة.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه سيكون هناك تنسيق مشترك مع وزارتي التربية والتعليم والأوقاف، من خلال تنظيم ورش عمل ودورات تدريبية في المدارس والجامعات، إلى جانب خطب الجمعة ودروس الإرشاد والوعظ في المساجد، مما يساهم في خفض استهلاك الطاقة المنزلية بنسبة تتراوح بين 10% و15%، وتعزيز السلوكيات المستدامة في استخدام الطاقة.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم الإعلان قريبًا عن إجراءات مرتقبة لترشيد الطاقة وتغيير أنماط الاستهلاك، انطلاقًا من أن الوعي هو المفتاح الأساسي لتعديل السلوكيات المجتمعية، خاصة فيما يتعلق بتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

وأوضح أن هذه الجهود تهدف إلى تعزيز ثقافة ترشيد الاستهلاك عبر حملات توعية شاملة، مع التركيز على إجراءات بسيطة لكنها فعالة، مثل ضبط أجهزة التكييف على درجات حرارة معتدلة بين 24 و26 درجة مئوية، واستخدام مصابيح LED الموفرة للطاقة، وفصل التيار الكهربائي عن الأجهزة غير المستخدمة.

وأضاف أن الوزارة تسعى أيضًا إلى إحداث تغيير في الثقافة المجتمعية، من خلال التأكيد على أن الترشيد ليس حرمانًا، بل استثمار في المستقبل، كما أن له تأثيرًا إيجابيًا مباشرًا على الاقتصاد الوطني.

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