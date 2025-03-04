أمطار ورياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالتوقعات التفصيلية)

القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غدًا الأربعاء معتدلًا نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، ومائلًا للحرارة على جنوب الصعيد.

ويكون الطقس ليلًا وفي الصباح الباكر باردًا على أغلب الأنحاء، وشديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد.

ومن المتوقع سقوط أمطار متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانًا على مناطق من جنوب الوجه البحري.

وتمتد الأمطار، ولكن بشكل خفيف ورعدي، إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشرقية وسيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء.

حالة البحرين المتوسط والأحمر:

* البحر المتوسط: يكون معتدلًا إلى مضطرب، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين (2 - 3) أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

* البحر الأحمر: يكون معتدلًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح بين (1.5 - 2.25) متر، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 12

العاصمة الادارية 19 11

6 اكتوبر 19 11

بنهــــا 20 12

دمنهور 20 12

وادى النطرون 21 12

كفر الشيخ 19 12

المنصورة 20 12

الزقازيق 21 12

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 20 13

بورسعيد 21 12

الإسماعيلية 21 11

السويس 21 11

العريش 21 09

رفح 20 08

رأس سدر 21 11

نخل 21 03

كاترين 16 01

الطور 20 12

طابا 19 10

شرم الشيخ 23 14

الاسكندرية 19 11

العلمين 18 10

مطروح 17 10

السلوم 17 10

سيوة 17 09

رأس غارب 21 11

الغردقة 22 13

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 15

حلايب 25 17

أبو رماد 25 16

رأس حدربة 24 16

الفيوم 21 11

بني سويف 21 10

المنيا 22 08

أسيوط 22 09

سوهاج 23 10

قنا 24 10

الأقصر 25 10

أسوان 26 11

الوادى الجديد 25 10

أبوسمبل 26 11