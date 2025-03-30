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أتربة وارتفاع الأمواج وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة

09:14 م الأحد 30 مارس 2025
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    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية (2)
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    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية (1)
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    ارتفاع أمواج البحر بشواطئ الإسكندرية
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    ارتفاع الأمواج بشواطئ الإسكندرية (5)
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا الإثنين أول أيام عيد الفطر المبارك على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس حار نهارًا على أغلب الأنحاء، معتدل ليلا وفي الصباح الباكر.

وحذرت الهيئة من نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد ومدن القناة والسواحل الشرقية ووسط سيناء وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على مناطق غرب البلاد.

وأشارت إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 40: 60 كم/ س وارتفاع الأمواج من 2: 3 أمتار.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة ليلًا على مناطق من السواحل الغربية والصحراء الغربية على فترات متقطعة.

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أتربة وارتفاع الأمواج وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الإثنين بدرجات الحرارة
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