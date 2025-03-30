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نشاط رياح وأجواء دافئة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الأحد 30 مارس 2025
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كتب- أحمد عبدالمنعم:
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة، بداية من اليوم الأحد حتى الجمعة 4 إبريل على معظم أنحاء الجمهورية.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشرقية، حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.
الأحد والإثنين
نشاط رياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة.

الثلاثاء
نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

من الأربعاء إلى الجمعة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد.

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