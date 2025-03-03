11 دواءً حذرت منها هيئة الدواء منذ بداية 2025.. كيف تكتشفها؟ (قائمة بالتشغيلات)

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كتب- أحمد جمعة:

أصدرت هيئة الدواء المصرية منذ بداية عام 2025، عدة منشورات دورية حذرت فيها من تداول بعض الأدوية والمستحضرات الصيدلانية، سواء بسبب الغش التجاري أو لعدم مطابقتها للمعايير.

وينشر مصراوي قائمة الأدوية والمستحضرات التي حذرت منها هيئة الدواء خلال الشهرين الماضيين.

أولى التحذيرات كانت في خطاب توعوي بشأن مستلزم طبي يُستخدم في أخذ عينات نخاع العظم، يحمل اسم "OSTEOBELL R"، وهو من إنتاج شركة Biopsybell s.rl.

وأرجعت الهيئة السبب إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، مع الإشارة إلى أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

ويعتبر "OSTEOBELL R" جهازًا متقدمًا مصممًا لأخذ عينات من نخاع العظام.

كما أصدرت الهيئة خطابا توعوياً للتحذير من عبوات "غير مطابقة" من مستحضري "VERMAL BROAD SPECTRUM ANTHELMINTIC" و"FLUPEDAL"؛ مرجعة ذلك لاحتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة، على الرغم أنه لم يتم رصد تلك العبوات حتى الآن من قِبَل مفتشي الهيئة.

وحذرت هيئة الدواء من التشغيلة رقم "04230011" لدواء "Vitacid C 1 GM 12 EFF.TAB"؛ لـ"احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة".

والمستحضر هو مكمل غذائي يحتوي على فيتامين C، يستخدم لدعم الجهاز المناعي، والوقاية من نزلات البرد وتقليل شدتها، وتحسين امتصاص الحديد من الطعام.

وأصدرت الهيئة كذلك خطابا توعويا للتحذير من تشغيلتين الأولى رقم "001" من كريم الحروق "MIBO COUCHE 20 GM"، والثانية رقم "990" من مستحضر "MELANO MELO 30 GM".

"ميبو" (MEBO)، وهو مرهم شهير يستخدم لعلاج الحروق والجروح، مرجعة ذلك أيضا إلى احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، وذلك طبقًا لإفادة الشركة صاحبة المستحضر، موضحة أنه لم يتم رصده من قبل مفتشي هيئة الدواء حتى الآن.

وحذرت الهيئة من التشغيلة رقم "GM5548" لمستحضر "Enbrel 50 MG"، والذي يُستخدم لعلاج عدد من الأمراض المناعية والالتهابية؛ لـ"احتمالية وجود عبوات من الدواء مجهولة المصدر، طبقًا لما أفادت به الشركة المصنعة".

كما حذرت الهيئة من التشغيلة رقم "VF402A" لدواء "AZARGA EYE DROPS 5ML"، والذي تنتجه شركة نوفارتس، وتُستخدم لعلاج ارتفاع ضغط العين.

تحذير من تشغيلات "غير مطابقة للمواصفات" لبعض الأدوية

أصدرت هيئة الدواء تحذيرًا من تشغيلة "غير مطابقة للمواصفات" من أحد الأدوية المستخدمة في علاج الإسهال، حيث وجهت في منشور دوري حمل رقم "1 لسنة 2025"، بسحب التشغيلة رقم "23527" من دواء "Nit clean 500 mg tab"، من إنتاج شركة ويسترن.

وفي منشور دوري حمل رقم 2 لسنة 2025، وجهت هيئة الدواء بسحب التشغيلة رقم "2021/63573" من مستحضر"Antlantic Massage cream"، الذي تنتجه شركة "DREAMS ELHABOBA"؛ مرجعة ذلك طبقا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، مشددة على وقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المقلد.

ويستخدم كريم Atlantic Massage لتخفيف آلام العضلات والمفاصل بعد التمارين الرياضية أو الإرهاق البدني، وتخفيف آلام الظهر والرقبة.

وفي منشور دوري حمل رقم (3) لسنة 2025، وجهت الهيئة بسحب التشغيلة رقم "023208" من مستحضر "Milk shake lifestyling amazing" الذي تنتجه شركة "Z.ONE CONCEPT SRL-ITALY"؛ لكون المستحضر صادر له عدم مطابقة لتلك التشغيلة من قبل معامل هيئة الدواء المصرية.

ويُستخدم المستحضر عادةً على الشعر الرطب أو الجاف قبل التصفيف، ويستخدم لحماية الشعر من الحرارة وتسهيل تصفيف الشعر.

كما أصدرت الهيئة منشورًا دورياً حمل رقم (4) لسنة 2025، بالتحذير من عبوات مُقلدة من كريم "MEBO SEA VITAMIN C HERBAL NATURAL CREAM"، ويحمل رقم التسجيل المدون على العبوات المقلدة رقم "76614/2022".

وقالت الهيئة إن التحذير يأتي طبقًا لإفادة الشركة حول وجود عبوات مقلدة من الصنف المذكور، موجهة بوقف تداول وضبط وتحريز المستحضر المُقلّد.

وحذرت الهيئة في منشور دوري حمل رقم 5 لسنة 2025، من عبوات مقلدة لمكمل غذائي باسم "D.DEP 10000 30 CAPSULES"، برقم التسجيل المدون على العبوات المقلدة "710/2020".

والمستحضر هو مكمل غذائي يحتوي على فيتامين د3، إذ يُعتبر فيتامين د3 أساسيًا للعديد من الوظائف الحيوية في الجسم، خاصةً المتعلقة بصحة العظام والجهاز المناعي.

ماذا تفعل مع تلك التشغيلات غير المطابقة؟

أكدت هيئة الدواء، أن هذه التنبيهات خاصة بالتشغيلات الواردة في المنشورات فقط ولا تنطبق على تداول هذه المستحضرات بشكل عام.

دعت هيئة الدواء الصيدليات ومنافذ التوزيع إلى التوقف عن تداول التشغيلات المذكورة في المنشور.

وبالنسبة للمواطنين، ففي حالة الشك أو الحاجة إلى المزيد من الاستفسارات، يمكن التواصل مع الهيئة عبر الخط الساخن 15301 أو من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي (اضغط هنا )

وأكدت الهيئة أن هذا الإجراء يقتصر على التشغيلات المحددة في المنشورات ولا يمتد ليشمل تداول المستحضر بشكل عام.

وأوضح مصدر بالهيئة، أن هذه التحذيرات تأتي كإجراء احترازي بناءً على التحاليل الدورية التي تجريها الهيئة للأصناف الدوائية، سواءً خلال مراحل إنتاجها بالمصانع، أو بعد نزولها الأسواق في الصيدليات والمخازن.

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