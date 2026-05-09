أعلنت شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس حسن البيلي والعضو المنتدب، حركة ترقيات جديدة لعدد من القيادات التنفيذية داخل الشركة، وذلك في إطار خطة تستهدف دعم الصفوف القيادية والاستفادة من الخبرات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات.

حركة ترقيات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء

شملت حركة الترقيات تصعيد المحاسب ياسر يحيى لتولي رئاسة قطاعات الشئون التجارية والموارد البشرية والتدريب بالشركة، إلى جانب تكليف المهندسة نهي أبو الوفا برئاسة قطاعات التحكم والوقاية والاتصالات، فضلًا عن عدد من القيادات الأخرى، ضمن خطة إعادة هيكلة تستهدف تطوير منظومة العمل ورفع كفاءة الأداء الإداري والتجاري.

وأكدت الشركة أن حركة الترقيات تأتي في إطار توجهات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والشركة القابضة لكهرباء مصر نحو الدفع بقيادات تمتلك خبرات متنوعة في مجالات التشغيل والتطوير، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ودعم خطط التحول الرقمي، وتطوير الأداء المؤسسي داخل شركات توزيع الكهرباء.