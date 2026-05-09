التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم، مع قيادات مديرية العمل بمحافظة الشرقية، بحضور مدير المديرية ومديري المناطق والمكاتب والإدارات، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها الوزير مع مديريات العمل بالمحافظات لمتابعة سير العمل وتنفيذ خطط الوزارة على أرض الواقع.

وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن جميع القيادات والعاملين بمديريات العمل يمثلون خط الدفاع الأول في متابعة تنفيذ قانون العمل وتطبيق التشريعات المنظمة، مشددًا على أهمية تعزيز علاقات العمل بين طرفي الإنتاج من أصحاب الأعمال والعمال، بما يحقق الاستقرار داخل مواقع العمل ويسهم في زيادة الإنتاج ودعم مناخ الاستثمار.

واستمع الوزير إلى عرض من قيادات المديرية حول مؤشرات قوة العمل داخل المحافظة، وآليات تقديم الخدمات للمواطنين، وسير العمل بالمكاتب والإدارات المختلفة، خاصة في ظل توجهات الوزارة نحو التحول الرقمي وميكنة الخدمات، إلى جانب استعراض الفرص المتاحة بالمناطق الصناعية والاستثمارية داخل المحافظة للاستفادة منها في توفير فرص عمل لائقة للشباب.

وشدد الوزير، على أهمية التركيز على برامج التدريب المهني المرتبطة باحتياجات كل منطقة داخل محافظة الشرقية، بما يضمن إعداد عمالة مدربة قادرة على تلبية احتياجات سوق العمل الفعلية، وربط التدريب بالتشغيل بشكل مباشر، تنفيذًا لتوجهات الدولة في تأهيل الكوادر البشرية وتوفير فرص عمل منتجة.

كما وجه بضرورة تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة لتنفيذ خطط الوزارة في تعزيز علاقات العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مع توفير بيئة عمل لائقة وآمنة تتوافر فيها اشتراطات السلامة والصحة المهنية والأمان الوظيفي، والتطبيق الكامل لقانون العمل، بما يضمن حماية حقوق العامل وصاحب العمل في آن واحد، ويدعم استقرار المنشآت وزيادة الإنتاج.