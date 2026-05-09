22 صورة.. نقل موقف السيدة عائشة إلى نزلة سوق الحمام من محور صلاح سالم

كتب : محمد نصار

01:48 م 09/05/2026 تعديل في 02:15 م
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (4)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (2)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (5)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (6)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (7)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (3)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (9)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (10)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (11)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (12)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (13)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (14)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (15)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (16)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (17)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (8)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (19)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (20)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (21)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (18)
    نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع جديد (22)

تصوير- أحمد مسعد:

أشرف الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، على أعمال نقل موقف السيدة عائشة إلى موقعه الجديد بنزلة سوق الحمام من المحور الجديد لصلاح سالم، على بعد لا يتجاوز 700 متر من الموقع المؤقت الحالي.

وأكد محافظ القاهرة، أن جميع أعمال التطوير الجارية بالمنطقة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تستهدف تحويل منطقة السيدة عائشة إلى منطقة سياحية متكاملة تربط بين مجمع الأديان، وسور مجرى العيون، ومنطقة مساجد آل البيت، خاصة وأن المنطقة تضم عددًا من المزارات التي تشهد إقبالًا من السائحين.

أشار محافظ القاهرة إلى أن قرار نقل موقف السيدة عائشة إلى موقع بديل يأتي في إطار خطة الدولة لإنهاء أزمة التكدس المروري داخل الميدان، بما يتواكب مع أعمال التطوير الشاملة المرتقبة التي تهدف إلى استعادة المظهر الحضاري للمنطقة.

ولفت إلى أن الموقع الجديد يستهدف إبعاد حركة الميكروباصات عن بؤرة الازدحام داخل الميدان، مع الاستفادة من قربه من المحور الجديد الذي يضمن الربط السريع مع مختلف الطرق والمحاور الرئيسية بالعاصمة.

وأوضح أن عملية النقل تمت بشكل تدريجي على مدار اليوم، بما يضمن عدم حدوث أي ارتباك مروري في المنطقة، مع توفير وسائل نقل بديلة بشكل مستمر للركاب دون انقطاع، للحفاظ على سيولة الحركة وتسهيل تنقل المواطنين.

وأضاف محافظ القاهرة أن الموقف الجديد تم تصميمه ليكون أكثر تنظيمًا، حيث يضم منطقة خدمات متكاملة تشمل دورات مياه، ومقاعد، ومظلات، وكافتيريات، ومحلات تجارية بتصميم تراثي يتماشى مع طبيعة التطوير الجاري بالمنطقة، بما يوفر خدمات متكاملة للسائقين والمواطنين.

وأشار إلى أنه تم تجهيز الموقف الجديد من خلال تحديد الحارات الخاصة بكل خط من خطوط السرفيس لمنع التداخل، ووضع اللافتات الإرشادية، إلى جانب تنفيذ أعمال رصف وتطوير شاملة للمنطقة المحيطة.

كما أوضح أنه تم الانتهاء من أعمال دهان البلدورات وتركيب أعمدة إنارة حديثة، فضلًا عن تنفيذ حملة تشجير موسعة لإضفاء مظهر حضاري وتحسين البيئة المحيطة بالموقف.

