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تقلبات جوية وأمطار ورياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

10:00 ص الإثنين 03 مارس 2025
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كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الإثنين وحتى السبت 8 مارس 2025 على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن تشهد البلاد اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة نهارًا على جميع الأنحاء، بارد ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على وسط سيناء وشمال الصعيد بالإضافة إلى استمرار الارتفاع في درجات الحرارة على جميع الأنحاء

كما تتكون شبورة مائية صباحًا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري ونشاط لحركة الرياح على جنوب سيناء يوم الثلاثاء 4 مارس 2025.

وبداية توقعت الأرصاد انخفاض بقيم درجات الحرارة تتراوح ما بين 4:2 درجات وأمطار متفاوتة الشدة على أغلب الأنحاء بداية من الأربعاء 5 مارس 2025 .

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