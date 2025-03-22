أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غداً الأحد 23 مارس 2025:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13

الإسكندرية العظمى 20 الصغرى 11

مطروح العظمى 20 درجة الصغرى 11

سوهاج العظمى 23درجة الصغرى 10

قنا العظمى 23 درجة الصغرى 10

أسوان العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة

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