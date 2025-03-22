إعلان

أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة

11:39 م السبت 22 مارس 2025
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    الطقس (15)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (23)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (22)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (21)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (20)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (17)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (18)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (2)
  • عرض 10 صورة
    الطقس (16)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد، أن يسود غدًا الأحد طقس معتدل الحرارة نهارًا بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على معظم الأنحاء.

كما تتكون شبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية والمناطق القريبة منها خلال فترات الصباح الباكر.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، غداً الأحد 23 مارس 2025:

القاهرة العظمى 22 درجة والصغرى 13
الإسكندرية العظمى 20 الصغرى 11
مطروح العظمى 20 درجة الصغرى 11
سوهاج العظمى 23درجة الصغرى 10
قنا العظمى 23 درجة الصغرى 10
أسوان العظمى 24 درجة الصغرى 12 درجة

اقرأ أيضًا:

نجيب ساويرس: مستعد للمشاركة في إعمار غزة بشرط ضمان حق الفلسطينيين

إطلاق مشروع محطة "تحيا مصر 2" بميناء الدخيلة لتعزيز التجارة الدولية

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الطقس درجات الحرارة الشبورة الأرصاد
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

لبيد: الحكومة تفعل كل شيء لبدء حرب أهلية
ترفع الكوليسترول وتسبب أمراض القلب.. أسوأ 5 أطعمة يمكنك تناولها على الإفطار
ما أفضل الأدعية في العشر الأواخر من رمضان.. أمين الفتوى يجيب
أجواء باردة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد بدرجات الحرارة