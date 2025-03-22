جولة مفاجئة لوزير الكهرباء على "تحكم مدينة نصر" التابع لـ "شمال القاهرة"

كتب- محمد صلاح:

أجرى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، زيارة مفاجئة لمركز تحكم مدينة نصر بالدور الثالث لمتابعة سير وانتظام العمل لعدد من الإدارات بمقر الشركة.

الجولة بدأت في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحًا حيث فوجئ العاملون بتواجد وزير الكهرباء سيرًا على قدميه.

واستهلّ الوزير، الزيارة بالصعود للدور الثالث الذي يوجد به مقر تحكم مدينة نصر تفقد خلالها انتظام العمل وأجرى حوارًا مبسطًا مع العاملين الموجودين بالتحكم والمكاتب المحيطة بالمركز.

واطمأن الوزير، خلال الزيارة استغرقت نصف ساعة، على سير وانتظام العمل داخل المركز والشركة.

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