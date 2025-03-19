كامل الوزير: المرأة المصرية طرف أساسي في معادلة الوطن وشريك مكتمل في جميع تحدياته

كتب- محمد نصار:

قال كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن المرأة المصرية أثبتت جيلًا بعد جيل وعلى مدار التاريخ المصري الطويل أنها طرف أساسي في معادلة الوطن، وشريك مكتمل في جميع معاركه وحروبه وتحدياته.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها وزارة النقل بالتنسيق والتعاون مع وزارة الصناعة؛ لتكريم 52 سيدة من الأمهات المثاليات العاملات بوزارتي الصناعة والنقل والهيئات والشركات التابعة لهما.

وأضاف الوزير أن المرأة المصرية بصفة عامة أثبتت أنها الأقوى والأقدر والأحق بالتكريم، وأنها في سبيل أسرتها وأولادها تقدم الكثير من التضحيات، حيث أنها ظلت على عهدها تجاه أسرتها، تبنيها في صبر ودأب، وتقيمها بالرحمة والعطاء، وقوة الإرادة والإصرار، فإنها لم تقصر يومًا تجاه مجتمعها ووطنها بل تحملت المسئوليتين معًا بقوة تحمل تليق بها، وتدفعنا إلى إعطائها التقدير المستحق، والظروف الملائمة والميسرة؛ لتستطع تحمل تلك المسئوليات الجسام.

وتابع - في حديثه للحضور من الأمهات العاملات بوزارتي الصناعة والنقل - "كل عام وأنتن مبعث فخر لمصر، كل عام وأنتن صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة، كل عام وأنتن مصدر السعادة والبهجة والدعم في وقت الشدة"، مؤكدًا اعتزازه بهذا الاحتفال الذي أصبح تقليدًا سنويا؛ للتعبير من خلاله عن جزء يسير من احترام دور المرأة الجليل كشركاء في الكفاح والنجاح والبناء والعمل.

وأوضح أن المرأة "الأم" هي الظهر الساند، ونبع الخير الذي لا ينضب، وطاقة العطاء والتضحية المتجردة من أي شروط أو قيود، وهي الحصن الأمين لأبنائها، ومصدر دفئهم وراحتهم وسلامهم النفسي، ومعلمة القيم والحكمة والمبادئ، والأم المصرية التي لا يفي قدرها أية كلمات مهما طالت ولا أية تعبيرات أدبية مهما كانت بليغة.

وأشار إلى أن المرأة تحظى بدعم القيادة السياسية وبمؤسسات الدولة القوية وبرجالها الواثقة الأبية، فلا مجال ولا وقت للضعف أو للفتور مهما كبرت التحديات أو كثرت المحن، منوهًا بأن الاستثمار في البشر والتنمية المستدامة لن يتأتى إِلا بتحقيق 3 محاور أساسية تتمثل في التسلح بالعلم، وتعزيز الوعي، والمشاركة في الإنتاج والحماية الاجتماعية.

وقال الوزير "أود أن أشد على يد الأمهات العاملات اللواتي يجمعن بين أدوارهن المهنية والأمومة، حيث إن تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية ليس أمرًا سهلًا، ولكن هؤلاء الأمهات يقدمن قدوة رائعة لأبنائهن وللمجتمع بأسره، فهم يعلمون أطفالهم قيم العمل الجاد والتفاني في سبيل تحقيق النجاح".

وأشاد بالسيدات المتميزات القائدات في عملهن، اللاتي لم ولن يألوا جهدًا في الحرص والتفاني في العمل وتقديم أفضل ما عندهن، مؤكدا أن جهودهن المتميزة وإصرارهن على تحقيق النجاح يسهمان بشكل كبير في تطوير وزاراتي الصناعة والنقل ورفع مستوى الخدمات المقدمة.

وأشار إلى أنهم نماذج يحتذى بها في المثابرة والعطاء، حيث أنه يرى قدوات حسنة لقيادات شابة بوزارتي الصناعة والنقل، معتبرا وجودهن مصدر فخر للجميع.

وتابع أن جميع العاملين في وزارة النقل مستمرون في استكمال النهضة الكبيرة بمختلف القطاعات لاسيما تطوير البنية التحتية والمشروعات العملاقة التي بدأ تنفيذها منذ عام 2014 وفقًا للخطة الشاملة لتطوير قطاع النقل في مصر؛ بما يساهم في خدمة الاقتصاد القومي وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد أهمية المشروعات الجاري تنفيذها لتسهيل حركة انتقال المواطنين مثل: القطار الكهربائي السريع الذي سيغير وجهة مصر، والمونوريول ومترو الإسكندرية وغيرها من المشروعات الهامة التي ستشكل تحولًا كبيرًا وتطورًا هائلًا في وسائل النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة.

وأضاف الوزير أنه على ثقة تامة بأن قطاع الصناعة يخطو خطوات ثابتة نحو تحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي؛ تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أن هذا التقدم في قطاع الصناعة سيتحقق بسواعد أبنائها وبالعمل على مدار الساعة؛ لتحقيق هذا الهدف وبتسابق الجميع على مدار الساعة لتطوير هذا القطاع الحيوي الهام الذي يساهم في زيادة الصادرات ودعم الاقتصاد القومي، وهو هدف تعمل وزارة الصناعة على تحقيقه.

ووجه الوزير - في ختام كلمته - الشكر والتقدير لكل العاملات في وزارتي الصناعة والنقل في الإدارات المختلفة، على دورهن الفعال في تحقيق سياسة الوزارتين وأهدافهم على مر السنوات.

وأوضح أن دورهن كان أساس في تحقيق ما تم من إنجازات، وأساس في الإنجازات المحققة مستقبلاً، منوهًا بأنهن بذلن الكثير من الجهد والإخلاص في أعمالهن للوصول إلى أفضل أداء ممكن، يستحقوا عليه اليوم كل الشكر والتقدير والاحترام.

من جانبهن، أعربت المشاركات في هذه الاحتفالية عن تقدير القيادة السياسية للأمهات المصريات العاملات بمختلف القطاعات لاسيما قطاعي الصناعة والنقل، مؤكدات على وعدهن للشعب المصري على مواصلة مشوار التقدم والازدهار الذي تشهده مصر في عهد الرئيس السيسي؛ لتصبح مصر في مصاف الدول الكبيرة بقطاعي الصناعة والنقل.

وفي ختام الاحتفالية، كرم وزير الصنعة والنقل 52 من الأمهات العاملات بوزارتي الصناعة والنقل؛ تجسيدًا لدورهن الكبير في النهضة التي يشهدها قطاعي الصناعة والنقل، بجانب دورهن في تربية أجيال جديدة من الأبناء تساهم في عملية التطور الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف المجالات.