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استمرار الموجة الحارة.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة

04:00 ص الأحد 16 مارس 2025
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    موجة حارة
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    موجة حارة
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    موجة حارة
  • عرض 5 صورة
    موجة حارة
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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث تستمر الموجة الحارة على أغلب الأنحاء، ويسود طقس حار نهارًا مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وفقًا للتقرير الرسمي من الأرصاد، جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة على مختلف المناطق كالتالي:

درجات الحرارة في القاهرة الكبرى: العظمى 31 – الصغرى 19
الوجه البحري ومدن القناة: العظمى 30 – الصغرى 18

درجات الحرارة في الأسكندرية السواحل الشمالية الغربية: العظمى 26 – الصغرى 16

السواحل الشرقية ووسط سيناء: العظمى 27 – الصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 34 – الصغرى 21

شمال الصعيد: العظمى 33 – الصغرى 16

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