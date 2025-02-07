بها مواد مسرطنة.. طبيب يحذر من "النودلز" بعد وفاة طفلين بالدقهلية

كتب- محمد أبو بكر:

حذر الدكتور أحمد عبد المحسن، استشاري أول الحميات بالعباسية، من المخاطر المحتملة لشعرية سريعة التحضير، والمعروفة أيضًا بـ"النودلز"، عقب الأنباء التي ترددت عن وفاة طفلين في محافظة الدقهلية إثر تناول وجبة من هذه الشعرية.

وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أشار أحمد عبد المحسن إلى أن الطفلين توفيا في مركز "أجا" بمحافظة الدقهلية بعد تناول النودلز، لكن السبب الحقيقي للوفاة لم يتم تحديده بعد.

النودلز تحمل في طياتها العديد من المخاطر الصحية

وأكد أحمد عبد المحسن أن النودلز، رغم انتشارها الواسع وتناولها من قبل العديد من الأسر خاصة للأطفال، تحمل في طياتها العديد من المخاطر الصحية.

وأوضح أن هذه الوجبات لا توفر العناصر الغذائية اللازمة للجسم بل هي غنية بالكربوهيدرات، مما يزيد من نسبة السكر في الدم، وهو ما قد يؤدي إلى الإصابة بمرض السكري أو اضطرابات صحية أخرى.

وأشار عبد المحسن إلى أن بعض الأنواع من النودلز تحتوي على مواد ضارة مثل البنزو بيرين ومواد أخرى قد تكون مسرطنة، وهذه المواد يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية مثل ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، كما أنها تحتوي على مواد شمعية قد تسبب الحساسية.

وطالب أحمد أبو المحسن، وزارة الصحة بإخضاع النودلز لتحليل دقيق قبل طرحها، كما أن النودلز تحتوي على مكسبات طعم قد تؤدي إلى أضرار صحية مثل الصداع وآلام العضلات، بالإضافة إلى أنها قد تساهم في زيادة الوزن.

وفي الختام، دعا عبد المحسن الأسر إلى ضرورة توعية الأطفال بشأن الأطعمة السريعة مثل النودلز، وأوصى بتناول وجبات صحية ومتوازنة تحتوي على فواكه وخضروات وأطعمة غنية بالفيتامينات.

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