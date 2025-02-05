بطاقة 100 مليون جرعة.. تعاون أفريقي أوروبي لإنتاج أحدث اللقاحات بتقنية "mRNA"

كتب - أحمد جمعة:

شهدت فعاليات المنتدى الثاني لتصنيع اللقاحات والمستحضرات الطبية في إفريقيا، توقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتنفيذ مشروعات جديدة تستهدف توطين تصنيع اللقاحات المتطورة في مصر.

المنتدى تنظمه هيئة الشراء الموحد بالتعاون مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (Africa CDC) والتحالف العالمي للقاحات (Gavi) ومشروع التعاون الإقليمي لتصنيع اللقاحات.

وعلى هامش المنتدى، أعلنت إحدى الشركات الوطنية عن مشروع طموح لتوطين أحدث تقنيات صناعة اللقاحات في العالم، والتي تتيح تسريع إنتاج اللقاحات لأية تحديات صحية بكميات كبيرة، مع ضمان فعالية تلك اللقاحات مع حفظها في درجات حرارة مناسبة، بدلاً من أنواع أخرى من اللقاحات، والتي تحتاج لحفظها في درجات حرارة "تحت الصفر".

ووقعت شركة إيفا فارما، مذكرة تفاهم مع شركتين فرنسية وبلجيكية، لتنفيذ مشروع توطين اللقاحات المتطورة، والذي يستهدف بدء إنتاج لقاحات بشرية وبيطرية بحلول عام 2026، بعد نقل أحدث التكنولوجيات والخبرات العالمية في مجال اللقاحات العاملة بتقنية الـ"mRNA"، والتي تُعد أحدث التقنيات العالمية بمجال اللقاحات، من أوروبا إلى مصر.

بدوره، قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيفا فارما، إن المشروع بمثابة "ثورة" في عالم صناعة اللقاحات في مصر، موضحًا أنه سيتيح لمصر القدرات الكفيلة بتصنيع لقاحات لأي فيروس، سواء المكتشفة أو التي قد تظهر مستقبلاً، بعد تحديد واكتشاف التسلسل الجيني للفيروس.

وأوضح "أرمانيوس" أن المشروع الجديد سيتيح لمصر تصنيع لقاحات بناءً على أحدث التكنولوجيات العالمية، في أسرع وقت، وبتكلفة مناسبة، فضلاً عن ميزة كبرى، عبر تحسين درجة الثبات للقاح المُنتج، ليسهل حفظه مع ضمان كفاءاته العالية مع درجات حرارة عادية، والتي يسهل تحقيقها بأجهزة مثل الثلاجات العادية، بدلاً من الحاجة لحفظها في درجات حرارة «تحت الصفر» مثل بعض التقنيات للقاحات الأخرى.

وستُصنع "إيفا فارما" اللقاحات الجديدة وفق متطلبات التصنيع الجيد، بقدرات إنتاجية تصل حتى 100 مليون جرعة سنويًا، ما يُتيح اللقاحات بكميات تكفي احتياجات السوق المحلية في مصر، والتصدير للخارج بعد تلبية الاحتياجات الوطنية، بحسب رئيس الشركة.

يُذكر أن التحالف المصري لمصنعي اللقاحات يستهدف إنتاج 385 مليون جرعة محليًا في مصر بحلول عام 2040، فضلاً عن استهداف المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها Africa CDC)) لإنتاج 60% من اللقاحات محليًا بحلول عام 2040.

ويقول مارك مونتسيرات، العضو المنتدب لشركة DNA SCRIPT، الشريك الفرنسي للمشروع، إن التعاون بين الأطراف الثلاثة سيسهم في تسريع عملية تطوير اللقاحات، وتوفيرها لمصر ومختلف بلدان العالم، عبر تقنية حديثة تسهم في ضمان وصول اللقاحات المبتكرة للأفراد الأكثر عرضة للتعرض للخطر من الأمراض، خصوصًا خلال فترات الأوبئة، والتي تنشأ وتنتشر بصورة أسرع خلال السنوات الماضية.

وسبق أن قال مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن إفريقيا تحتاج الي توفير اللقاحات، لافتا إلى أن القارة الإفريقية تصنع 1% من اللقاحات بينما يوجد 10 دول إفريقية فقط قادرة على توفير اللقاحات لشعوبها.

وأضاف أننا نحتاج إلى توفير 1.5 مليون جرعة لقاح في إفريقيا، مشيرا إلى أنه تم عقد 35 اجتماعا مع الاتحاد الإفريقي بشأن دعم وتعزيز اللقاحات، مضيفا أن الدولة المصرية تدعم وبقوة تصنيع اللقاحات محليا.

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