أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم.. 30 جنيها لكيلو الطماطم

كتب : ميريت نادي

10:11 ص 26/03/2026

أسعار الخضروات والفاكهة

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 25 و31 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب اليوم بمصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الخميس

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



استدعاء لاعب الرديف.. استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة مصر وديا
رياضة عربية وعالمية

استدعاء لاعب الرديف.. استعدادات المنتخب السعودي لمواجهة مصر وديا
5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
علاقات

5 أبراج قد يواجهون تحديات خطيرة خلال الفترة المقبلة
سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال
أخبار المحافظات

سانت كاترين تتحدى الأمطار.. 800 سائح يعانقون السحاب والثلوج فوق قمم الجبال
وزير العمل يقرر زيادة إجازة العاملين بالأعمال الخطرة والمناطق النائية 7
أخبار مصر

وزير العمل يقرر زيادة إجازة العاملين بالأعمال الخطرة والمناطق النائية 7
شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة
حوادث وقضايا

شهود العيان ومعاينة الجريمة.. تطور جديد في واقعة مقتل شاب على يد شقيقة

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ