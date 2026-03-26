استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 26-3-2026، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 18 و30 جنيهًا.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

البصل الأبيض يتراوح بين 6 جنيهات و12 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 3 و6 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 15 و25 جنيهًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 25 و31 جنيهًا.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 30 و40 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و11 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 15 و21 جنيهًا، بزيادة 3 جنيهات.

