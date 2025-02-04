وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء "النواب والشيوخ" لتلبية مطالبهم



كتب- محمد سامي:

عقد اليوم، الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، مجموعة من اللقاءات والاجتماعات الدورية، في إطار الاجتماع الأسبوعي الدوري مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.



جاء ذلك بحضور كل من اللواء وليد أبوالمجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وأحمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمي، وأحمد عصام معاون الوزير للاتصال السياسي والشؤون البرلمانية، وأحمد أبوالغيط معاون الوزير، ومجدي عبد الحليم رئيس الإدارة المركزية لشؤون التموين والتعاونيات الاستهلاكية.

ويأتي هذا اللقاء الدوري في إطار حرص الوزير على تفعيل قنوات التواصل السياسي مع النواب والاستماع إلى كافة مقترحاتهم ومناقشة ودراسة الطلبات المقدمة من خلالهم والتي تعكس احتياجات ومتطلبات المواطنين في مختلف الأنشطة والمجالات ذات الصلة بالتموين.

ووجه الوزير إدارة الإتصال السياسي بوزارة التموين بسرعة تلبية احتياجات ومتطلبات النواب وسرعة البت في الطلبات المقدمة من جانب المواطنين أو من جانب أصحاب المنشآت التموينية، مع تكليف إدارة الاتصال السياسي بسرعة فرز الطلبات ودراستها مع كافة الجهات التابعة للوزارة والرد على النواب.